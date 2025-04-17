Сербия прикрылась "российскими следователями", не доказавшими использование звукового оружия на протестах

Сербские власти говорят, что российские следователи якобы установили, что звуковое оружие не использовалось правоохранителями для разгона массового протеста в марте.

Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленные чиновники из Еврокомиссии и правозащитные организации призвали Вучича расследовать вероятные инциденты с использованием звукового оружия, которые нарушают сербское законодательство. Он пообещал разобраться в этом вопросе.

"Можно сделать категорический вывод, что ... тип акустических устройств, принадлежащих сербской полиции, не использовался", – сказал Вучич в телевизионном обращении, ссылаясь на отчет ФСБ.

Власти Сербии отрицали наличие таких звуковых устройств, пока министр внутренних дел Ивица Дачич не признал, что полиция приобрела в 2021 году в США акустические устройства дальнего радиуса действия (LRAD), которые используются правоохранительными органами и военными в ряде стран, в частности в США, Австралии, Греции и Японии. Позже полиция заявила, что устройства были приобретены для передачи устных сообщений толпы.

Звуковое оружие использует экстремальный звук для вывода целей из строя. Оно может повредить уши, вызвать головную боль и тошноту. Сербское законодательство не позволяет использовать его против гражданских лиц.

Вучич заявил, что будет добиваться уголовной ответственности для тех, кто обвинил власти в использовании звукового оружия, и что в российском отчете указано, что неизвестные люди в черной одежде из толпы инсценировали этот инцидент. "Как вам не стыдно, жалкие лжецы", – сказал он.

Экспертные организации заявили, что доказательства применения оружия 15 марта были неубедительными, но предположили, что могла быть использована система LRAD или экспериментальная вихревая пушка.

Сербские власти ранее сами пригласили эфэсбешников, чтобы расследовать обвинения в использовании так называемой звуковой пушки – устройства, которое использует звук для разгона людей.

Напомним, студенты, участвующие в антиправительственных протестах, ранее обвинили власти в использовании звуковой пушки во время акции молчания в память о 15 погибших в городе Новый Сад 15 марта.

Вучич, Министерство внутренних дел и Министерство обороны Сербии использование звуковой пушки отрицали.

Сербский президент также говорил, что уйдет в отставку, если ему покажут доказательства использования "звуковой пушки" на протестах.