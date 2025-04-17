Число заявок на вступ до Бундесверу торік зросло на понад 18%

У 2024 році кількість охочих вступити до Бундесверу зросла майже на п'яту частину порівняно з попереднім роком.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У 2024 році було подано 52 100 заявок порівняно з 43 200 у 2023 році – зростання на 18,5%.

Кількість солдатів у Бундесвері останніми місяцями багато обговорюється в контексті військової готовності Німеччини. Від початку російської агресії проти України нестача особового складу стала постійною темою. Бундесвер активізував свої зусилля з набору новобранців, наприклад, на днях кар'єри, фітнес-ярмарках та в соціальних мережах.

Коаліційна угода між ХДС/ХСС і СДПН тепер передбачає добровільну військову службу за шведським зразком. Там 18-річні юнаки повинні заповнити анкету та надати інформацію про своє здоров'я, фізичну підготовку та освіту. Подібну систему планують запровадити і в Німеччині.

Міністр оборони Борис Пісторіус, як і раніше, ставить собі за мету досягти до 2031 року чисельності армії у 203 тисячі військовослужбовців. За словами міністра, для того, щоб бути готовими до війни, насправді потрібно близько 230 тисяч солдатів.

У своїй останній щорічній статистиці Міністерство оборони повідомило, що на кінець 2024 року чисельність особового складу становитиме лише 181 174 військовослужбовці, незважаючи на збільшення кількості заявників, що на 340 менше, ніж роком раніше. Більш уважний погляд на річну статистику показує, чому зростання кількості претендентів не призводить до збільшення чисельності війська.

На додаток до майже п'ятивідсоткового збільшення кількості заявок, 20 тисяч чоловіків і жінок залишили Бундесвер через закінчення терміну служби або через незадоволення.

Як повідомлялося, абсолютна більшість німців побоюються, що Росія може напасти на інші європейські країни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни Балтії тривожаться через можливе припинення вогню в Україні.

Зазначимо, нова оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.