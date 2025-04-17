Число заявок на вступление в Бундесвер в прошлом году выросло более чем на 18%

В 2024 году количество желающих вступить в Бундесвер выросло почти на пятую часть по сравнению с предыдущим годом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В 2024 году было подано 52 100 заявок по сравнению с 43 200 в 2023 году – рост на 18,5%.

Количество солдат в Бундесвере в последние месяцы много обсуждается в контексте военной готовности Германии. С начала российской агрессии против Украины нехватка личного состава стала постоянной темой. Бундесвер активизировал свои усилия по набору новобранцев, например, на днях карьеры, фитнес-ярмарках и в социальных сетях.

Коалиционное соглашение между ХДС/ХСС и СДПГ теперь предусматривает добровольную военную службу по шведскому образцу. Там 18-летние юноши должны заполнить анкету и предоставить информацию о своем здоровье, физической подготовке и образовании. Подобную систему планируют ввести и в Германии.

Министр обороны Борис Писториус, как и раньше, ставит себе цель достичь к 2031 году численности армии в 203 тысячи военнослужащих. По словам министра, для того, чтобы быть готовыми к войне, на самом деле нужно около 230 тысяч солдат.

В своей последней ежегодной статистике Министерство обороны сообщило, что на конец 2024 года численность личного состава составит лишь 181 174 военнослужащих, несмотря на увеличение количества заявителей, что на 340 меньше, чем годом ранее. Более внимательный взгляд на годовую статистику показывает, почему рост количества претендентов не приводит к увеличению численности войска.

В дополнение к почти пятипроцентному увеличению количества заявок, 20 тысяч мужчин и женщин покинули Бундесвер из-за истечения срока службы или из-за неудовлетворенности.

Как сообщалось, абсолютное большинство немцев опасаются, что Россия может напасть на другие европейские страны.

Ранее СМИ сообщали, что страны Балтии тревожатся из-за возможного прекращения огня в Украине.

Отметим, новая оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.