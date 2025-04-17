Финское телевидение обнародовало кадры покушения на Фицо, которые ранее не публиковали

Национальная телерадиовещательная компания Финляндии Yle сняла 50-минутный документальный фильм о Словакии, в котором показали ранее неопубликованные кадры покушения на премьер-министра Роберта Фицо в Гандлове в мае прошлого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N.

Видео демонстрирует моменты, которые еще не транслировались. В частности, на нем видно реакцию Фицо сразу после нападения.

На кадрах видно, как нападающий Юрай Цинтула направляет пистолет на словацкого премьера и начинает стрелять. Далее видно, как охранники подхватывают Фицо и загружают раненого политика в лимузин.

Финское телевидение получило кадры покушения от директора регионального телевидения Приевидзы. Оператор регионального канала находилась всего в нескольких метрах от места стрельбы.

Кроме покушения на Фицо, в документальном фильме также рассказывается об убийстве журналиста-расследователя Яна Куцяка в 2018 году и убийство перед гей-клубом в Братиславе в 2022 году.

Напомним, 15 мая прошлого года в Словакии совершили покушение на Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

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