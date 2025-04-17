В Італії розповіли, коли досягнуть цільового показника НАТО у витратах на оборону

Італія, ймовірно, зможе досягти цільового показника НАТО в 2% від внутрішнього валового продукту у витратах на оборону вже цього року.

Про це заявив міністр фінансів Джанкарло Джорджетті під час парламентських слухань в Римі в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Наразі Італія виділяє лише 1,5% ВВП на військові витрати, відстаючи від багатьох країн-сусідів.

"Ми більш ніж усвідомлюємо, в тому числі і в світлі нинішньої напруженості, необхідність збільшення таких витрат протягом наступних кількох років", – сказав Джорджетті законодавцям.

Поштовх до збільшення витрат пов'язаний зі зростанням геополітичної напруженості і війною Росії проти України, що триває. Президент США Дональд Трамп тисне на союзників по НАТО, щоб вони витрачали не менше 5% від ВВП

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрічається з Трампом у Білому домі в четвер, і очікується, що вони обговорять питання оборони, а також тарифи.

Хоча збільшення витрат є непростим завданням для Італії з огляду на низькі темпи економічного зростання і високий борг, Джорджетті запевнив законодавців, що державні фінанси залишатимуться збалансованими.

Хоча перед країною стоять "дедалі складніші виклики", Джорджетті сказав, що вона продовжуватиме "захищати стабільність своїх рахунків, одночасно надаючи необхідну підтримку економічній та соціальній системі".

Раніше повідомляли, що уряд Італії планує протягом найближчих місяців оприлюднити плани збільшення оборонних витрат, які дозволять країні досягти цільового показника НАТО у 2% ВВП.

Іспанія у 2025 році витратить на оборону додаткові 2,08 млрд євро шляхом перерозподілу коштів на закупівельні контракти Міністерства оборони.



