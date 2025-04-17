В Италии рассказали, когда достигнут целевого показателя НАТО в расходах на оборону

Италия, вероятно, сможет достичь целевого показателя НАТО в 2% от внутреннего валового продукта в расходах на оборону уже в этом году.

Об этом заявил министр финансов Джанкарло Джорджетти во время парламентских слушаний в Риме в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Сейчас Италия выделяет лишь 1,5% ВВП на военные расходы, отставая от многих стран-соседей.

"Мы более чем осознаем, в том числе и в свете нынешней напряженности, необходимость увеличения таких расходов в течение следующих нескольких лет", – сказал Джорджетти законодателям.

Толчок к увеличению расходов связан с ростом геополитической напряженности и продолжающейся войной России против Украины. Президент США Дональд Трамп давит на союзников по НАТО, чтобы они тратили не менее 5% от ВВП

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встречается с Трампом в Белом доме в четверг, и ожидается, что они обсудят вопросы обороны, а также тарифы.

Хотя увеличение расходов является непростой задачей для Италии, учитывая низкие темпы экономического роста и высокий долг, Джорджетти заверил законодателей, что государственные финансы будут оставаться сбалансированными.

Хотя перед страной стоят "все более сложные вызовы", Джорджетти сказал, что она будет продолжать "защищать стабильность своих счетов, одновременно оказывая необходимую поддержку экономической и социальной системе".

Ранее сообщалось, что правительство Италии планирует в течение ближайших месяцев обнародовать планы увеличения оборонных расходов, которые позволят стране достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП.

Испания в 2025 году потратит на оборону дополнительные 2,08 млрд евро путем перераспределения средств на закупочные контракты Министерства обороны.