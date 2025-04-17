Уряд Болгарії пережив другий за місяць вотум недовіри

Болгарський парламент провалив другий за місяць вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Росена Желязкова, ініційований популістськими та проросійськими партіями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Вотум недовіри ініціювала нова популістська партія "МЕЧ", звинувативши уряд Болгарії у нібито провалі в боротьбі з корупцією. Його підтримали проросійські партії "Велич" і "Відродження".

Але за відставку уряду на засіданні парламенту в четвер проголосував лише 71 депутат, тоді як 131 висловився проти. Після повторного голосування на вимогу одного з депутатів результат майже не змінився – 72 проти 130.

У попередньому голосуванні за недовіру уряду Желязкова "за провал у зовнішній політиці" його підтримали 150 депутатів.

Згідно зі статтею 89 Конституції Болгарії, якщо парламент відхиляє вотум недовіри Раді міністрів (уряду), новий вотум з тих самих підстав не може бути висловлений протягом наступних шести місяців.

Нагадаємо, Болгарія перебуває в перманентній політичній кризі після масових антиурядових протестів 2020 року, коли нездатність сформувати стабільний уряд призвела до сімох дострокових парламентських виборів.

Останні вибори до болгарського парламенту відбулись у жовтні 2024 року, за підсумками яких зрештою вдалося сформувати уряд на чолі з парламентською групою ГЄРБ.

Нещодавно, однак, після рішення Конституційного суду Болгарії відбувся частковий перерахунок голосів, і до парламенту вперше потрапила проросійська партія "Велич".