Правительство Болгарии пережило второй за месяц вотум недоверия

Болгарский парламент провалил второй за месяц вотум недоверия правительству премьер-министра Росена Желязкова, инициированный популистскими и пророссийскими партиями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

Вотум недоверия инициировала новая популистская партия "МЕЧ", обвинив правительство Болгарии в якобы провале в борьбе с коррупцией. Его поддержали пророссийские партии "Величие" и "Возрождение".

Но за отставку правительства на заседании парламента в четверг проголосовал лишь 71 депутат, тогда как 131 высказался против. После повторного голосования по требованию одного из депутатов результат почти не изменился – 72 против 130.

В предыдущем голосовании за недоверие правительству Желязкова "за провал во внешней политике" его поддержали 150 депутатов.

Согласно статье 89 Конституции Болгарии, если парламент отклоняет вотум недоверия Совету министров (правительству), новый вотум по тем же основаниям не может быть высказан в течение следующих шести месяцев.

Напомним, Болгария находится в перманентном политическом кризисе после массовых антиправительственных протестов 2020 года, когда неспособность сформировать стабильное правительство привела к семи досрочным парламентским выборам.

Последние выборы в болгарский парламент состоялись в октябре 2024 года, по итогам которых в конце концов удалось сформировать правительство во главе с парламентской группой ГЕРБ.

Недавно, однако, после решения Конституционного суда Болгарии состоялся частичный пересчет голосов, и в парламент впервые попала пророссийская партия "Величие".