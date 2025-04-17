Чехи негативно оцінюють президентство Трампа

Більшість чехів негативно сприймають нове президентство Дональда Трампа у США і не вважають Штати надійним союзником своєї країни.

Про це свідчить опитування Центру дослідження громадської думки (CVVM) Чеської академії наук, повідомляє "Європейська правда".

Лише 28% опитаних чехів заявили, що вважають Сполучені Штати союзником Чехії (лише Росія отримала меншу частку позитивних відповідей), і лише 3% визначили США як союзника Чехії.

На думку 57% респондентів, дії Трампа також принаймні частково підривають демократію в США. Лише близько чверті опитаних вважають президентство Трампа позитивним і таким, що зміцнює демократію.

Ще більш негативно громадяни Чехії ставляться до перебування мільярдера Tesla і власника SpaceX Ілона Маска в адміністрації Трампа: поганої думки про нього 69% опитаних і лише 18% – позитивної.

Понад чотири п'ятих чехів також погоджуються з твердженням, що США зараз віддають пріоритет власній владі та економічним інтересам у своїй зовнішній політиці, і лише 6% вважають інакше.

Крім того, три п'ятих опитаних у Чехії заявили, що нинішня зовнішня політика США становить загрозу для світу, і лише близько третини вважають, що США прагнуть забезпечити світову стабільність і мир.

Опитування CVVM проводилося з 14 по 26 березня. В опитуванні взяли участь 1037 жителів Чехії віком від 15 років.

Як виявило нещодавнє опитування КМІС, 73% українців назвали поганим для нашої держави те, що Дональд Трамп став президентом США.

У тому ж опитуванні 67% респондентів сказали, що Сполучені Штати втомилися від України і тиснуть для поступок.