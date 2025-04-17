Чехи негативно оценивают президентство Трампа
Новости — Четверг, 17 апреля 2025, 18:34 —
Большинство чехов негативно воспринимают новое президентство Дональда Трампа в США и не считают Штаты надежным союзником своей страны.
Об этом свидетельствует опрос Центра исследования общественного мнения (CVVM) Чешской академии наук, сообщает "Европейская правда".
Только 28% опрошенных чехов заявили, что считают Соединенные Штаты союзником Чехии (только Россия получила меньшую долю положительных ответов), и только 3% определили США как союзника Чехии.
По мнению 57% респондентов, действия Трампа также по крайней мере частично подрывают демократию в США. Лишь около четверти опрошенных считают президентство Трампа положительным и укрепляющим демократию.
Еще более негативно граждане Чехии относятся к пребыванию миллиардера Tesla и владельца SpaceX Илона Маска в администрации Трампа: плохого мнения о нем 69% опрошенных и лишь 18% – положительного.
Более четырех пятых чехов также соглашаются с утверждением, что США сейчас отдают приоритет собственной власти и экономическим интересам в своей внешней политике, и только 6% считают иначе.
Кроме того, три пятых опрошенных в Чехии заявили, что нынешняя внешняя политика США представляет угрозу для мира, и лишь около трети считают, что США стремятся обеспечить мировую стабильность и мир.
Опрос CVVM проводился с 14 по 26 марта. В опросе приняли участие 1037 жителей Чехии в возрасте от 15 лет.
Как выявил недавний опрос КМИС, 73% украинцев назвали плохим для нашего государства то, что Дональд Трамп стал президентом США.
В том же опросе 67% респондентов сказали, что Соединенные Штаты устали от Украины и давят для уступок.