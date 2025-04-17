Чехи негативно оценивают президентство Трампа

Большинство чехов негативно воспринимают новое президентство Дональда Трампа в США и не считают Штаты надежным союзником своей страны.

Об этом свидетельствует опрос Центра исследования общественного мнения (CVVM) Чешской академии наук, сообщает "Европейская правда".

Только 28% опрошенных чехов заявили, что считают Соединенные Штаты союзником Чехии (только Россия получила меньшую долю положительных ответов), и только 3% определили США как союзника Чехии.

По мнению 57% респондентов, действия Трампа также по крайней мере частично подрывают демократию в США. Лишь около четверти опрошенных считают президентство Трампа положительным и укрепляющим демократию.

Еще более негативно граждане Чехии относятся к пребыванию миллиардера Tesla и владельца SpaceX Илона Маска в администрации Трампа: плохого мнения о нем 69% опрошенных и лишь 18% – положительного.

Более четырех пятых чехов также соглашаются с утверждением, что США сейчас отдают приоритет собственной власти и экономическим интересам в своей внешней политике, и только 6% считают иначе.

Кроме того, три пятых опрошенных в Чехии заявили, что нынешняя внешняя политика США представляет угрозу для мира, и лишь около трети считают, что США стремятся обеспечить мировую стабильность и мир.

Опрос CVVM проводился с 14 по 26 марта. В опросе приняли участие 1037 жителей Чехии в возрасте от 15 лет.

Как выявил недавний опрос КМИС, 73% украинцев назвали плохим для нашего государства то, что Дональд Трамп стал президентом США.

В том же опросе 67% респондентов сказали, что Соединенные Штаты устали от Украины и давят для уступок.