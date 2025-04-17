Польща закрила вʼїзд силовикам з Грузії, які били протестувальників

Міністерство закордонних справ Польщі оголосило про заборону на вʼїзд для восьми представників правоохоронних органів Грузії, причетних до розгонів продемократичних протестів.

Таке повідомлення польське МЗС поширило на Х 17 квітня, пише "Європейська правда".

У зовнішньополітичному відомстві Польщі зазначили, що санкції повʼязані з посиленням репресій проти опозиції в Грузії та стосуються силовиків, "відповідальних за насильство проти протестувальників".

"Польща підтримує проєвропейські прагнення грузинського суспільства", – додали у польському МЗС.

Минулого року в Грузії спалахнули протести після того, як уряд заявив про "замороження" переговорів про членство в ЄС до 2028 року. Акції непокори владі "Грузинської мрії" тривають досі.

Європейські держави відреагували санкціями проти грузинських посадовців і силовиків, причетних до розгонів протестів.

Цього місяця Велика Британія запровадила санкції проти чотирьох грузинських посадовців, зокрема першого заступника глави МВС Шалви Бедоідзе, звинувативши їх у допущенні серйозних порушень прав людини.