Польша закрыла въезд силовикам из Грузии, которые избивали протестующих

Министерство иностранных дел Польши объявило о запрете на въезд для восьми представителей правоохранительных органов Грузии, причастных к разгонам продемократических протестов.

Такое сообщение польский МИД распространил на Х 17 апреля, пишет "Европейская правда".

Во внешнеполитическом ведомстве Польши отметили, что санкции связаны с усилением репрессий против оппозиции в Грузии и касаются силовиков, "ответственных за насилие против протестующих".

"Польша поддерживает проевропейские стремления грузинского общества", – добавили в польском МИД.

В прошлом году в Грузии вспыхнули протесты после того, как правительство заявило о "замораживании" переговоров о членстве в ЕС до 2028 года. Акции неповиновения власти "Грузинской мечты" продолжаются до сих пор.

Европейские государства отреагировали санкциями против грузинских чиновников и силовиков, причастных к разгонам протестов.

В этом месяце Великобритания ввела санкции против четырех грузинских чиновников, в частности первого заместителя главы МВД Шалвы Бедоидзе, обвинив их в допущении серьезных нарушений прав человека.