Польша закрыла въезд силовикам из Грузии, которые избивали протестующих
Министерство иностранных дел Польши объявило о запрете на въезд для восьми представителей правоохранительных органов Грузии, причастных к разгонам продемократических протестов.
Такое сообщение польский МИД распространил на Х 17 апреля, пишет "Европейская правда".
Во внешнеполитическом ведомстве Польши отметили, что санкции связаны с усилением репрессий против оппозиции в Грузии и касаются силовиков, "ответственных за насилие против протестующих".
"Польша поддерживает проевропейские стремления грузинского общества", – добавили в польском МИД.
В прошлом году в Грузии вспыхнули протесты после того, как правительство заявило о "замораживании" переговоров о членстве в ЕС до 2028 года. Акции неповиновения власти "Грузинской мечты" продолжаются до сих пор.
Европейские государства отреагировали санкциями против грузинских чиновников и силовиков, причастных к разгонам протестов.
В этом месяце Великобритания ввела санкции против четырех грузинских чиновников, в частности первого заместителя главы МВД Шалвы Бедоидзе, обвинив их в допущении серьезных нарушений прав человека.