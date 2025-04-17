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Зеленський: вважаю, що Віткофф прийняв стратегію російської сторони

Новини — Четвер, 17 квітня 2025, 19:01 — Олег Павлюк

Президент Володимир Зеленський вважає, що посланник Трампа Стів Віткофф своїми заявами про можливе включення українських територій у "мирну угоду" поширює російські наративи.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами 17 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський наголосив, що Україна ніколи не буде визнавати тимчасово окуповані території російськими, і ця позиція не змінилась.

"Вважаю, що пан Віткофф прийняв для себе стратегію російської сторони. Вважаю, що вона дуже небезпечна, тому що він – свідомо або несвідомо, я не знаю – розповсюджує російські наративи", – додав він.

На думку глави держави, посланник Трампа не має мандата "обговорювати українські території", які належать українському народу.

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій" у мирній угоді

"Тому взагалі не розумію, про шо він говорить. Ми все це чули як брєд пана Путіна. Я не думав, що у нього є відповідні люди, які продовжують ці наративи розповсюджувати в інших цивілізованих країнах. Тому я серйозно до цього не ставлюсь", – підсумував президент.

Днями, нагадаємо, спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив у ефірі Fox News, що мирна угода включатиме врегулювання питання "так званих п'яти територій", не уточнивши про що саме йдеться.

Раніше у своєму резонансному інтерв'ю Такеру Карлсону Віткофф заявив, що "найбільшою проблемою у цьому конфлікті є так звані чотири регіони", однак коли він став перераховувати їх – нарахував п'ять: "Донбас, Крим, Луганськ і ще два інших".

Після таких заяв агентство Reuters писало, що окремі дії та заяви посланника президента США, які стосуються врегулювання російського повномасштабного вторгнення в Україну, викликали критику в Білому домі та серед республіканців.

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