Рубіо каже, що прибув у Париж знайти, як зупинити війну
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що метою його візиту у Париж в четвер є досягнення реальних рішень для припинення російсько-української війни.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Держсекретар США зауважив, що прибув до Парижа з однією метою – забезпечити "реальні, практичні рішення для припинення російсько-української війни".
"Разом зі спецпредставником Стівом Віткоффом та спецпредставником Кітом Келлогом наша головна мета – реалізувати мету президента США покласти край цій війні та зупинити непотрібне кровопролиття", – повідомив Рубіо.
Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон прийняв делегацію зі США, включно з Рубіо, в Єлисейському палаці в четвер.
17 квітня до Парижа прибула також українська делегація для зустрічей із представниками "коаліції рішучих".
Повідомляли, що члени української делегації провели зустріч з представниками Франції, Німеччини та Великої Британії.