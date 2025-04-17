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Рубіо каже, що прибув у Париж знайти, як зупинити війну

Новини — Четвер, 17 квітня 2025, 19:56 — Христина Бондарєва

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що метою його візиту у Париж в четвер є досягнення реальних рішень для припинення російсько-української війни.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Держсекретар США зауважив, що прибув до Парижа з однією метою – забезпечити "реальні, практичні рішення для припинення російсько-української війни". 

"Разом зі спецпредставником Стівом Віткоффом та спецпредставником Кітом Келлогом наша головна мета – реалізувати мету президента США покласти край цій війні та зупинити непотрібне кровопролиття", – повідомив Рубіо.

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон прийняв делегацію зі США, включно з Рубіо, в Єлисейському палаці в четвер.

17 квітня до Парижа прибула також українська делегація для зустрічей із представниками "коаліції рішучих".

Повідомляли, що члени української делегації провели зустріч з представниками Франції, Німеччини та Великої Британії.

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США Франція Війна з РФ
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