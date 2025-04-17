Рубио говорит, что прибыл в Париж найти, как остановить войну

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что целью его визита в Париж в четверг является достижение реальных решений для прекращения российско-украинской войны.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Госсекретарь США отметил, что прибыл в Париж с одной целью – обеспечить "реальные, практические решения для прекращения российско-украинской войны".

"Вместе со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и спецпредставителем Китом Келлогом наша главная цель – реализовать цель президента США положить конец этой войне и остановить ненужное кровопролитие", – сообщил Рубио.

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон принял делегацию из США, включая Рубио, в Елисейском дворце в четверг.

17 апреля в Париж прибыла также украинская делегация для встреч с представителями "коалиции решительных".

Сообщалось, что члены украинской делегации провели встречу с представителями Франции, Германии и Великобритании.