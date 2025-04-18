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FT: Raiffeisen остановил продажу российского бизнеса на фоне потепления между РФ и США

Новости — Пятница, 18 апреля 2025, 15:56 — Кристина Бондарева

Raiffeisen Bank International (RBI) – крупнейший западный банк, который до сих пор ведет бизнес в России, – прекратил попытки продать свое подразделение в РФ на фоне сближения между Вашингтоном и Москвой.

Об этом изданию Financial Times стало известно от источников, знакомых с ситуацией, пишет "Европейская правда".

После полномасштабного вторжения РФ RBI оказался под давлением регуляторов и иностранных правительств, включая ЕС и США, с требованием продать свой российский бизнес.

Сложный процесс продажи еще больше осложнился в сентябре после того, как российский суд заморозил акции российской дочерней компании RBI, а в январе наложил на банк штраф в размере 2 млрд евро за нанесенный ущерб. Тогда RBI заявил, что судебный процесс заморозил передачу любых прав собственности на акции его российского подразделения.

Но в феврале RBI принял решение приостановить процесс продажи, поскольку Москва и Вашингтон начали восстанавливать политическое взаимодействие, по словам двух людей, знакомых с ходом переговоров.

Один из собеседников сказал, что причиной приостановки переговоров о продаже стала глобальная неопределенность, а также меняющиеся отношения между США и Россией. "Это сделано для того, чтобы оценить ситуацию и понять, может ли позиция США измениться", – сказали собеседники издания.

Третье лицо сказало, что усилия по серьезной продаже в настоящее время "прекратились", но внутренняя ситуация может снова измениться.

В заявлении RBI сказано, что процесс продажи "продолжается", но добавляется, что судебное дело остановило выполнение любой сделки.

По словам RBI, усилия по сворачиванию бизнеса в РФ все еще продолжаются в соответствии с требованиями Европейского центрального банка.

Пауза в процессе продажи наступила на фоне того, что США, которые предупредили австрийский банк, что он рискует потерять доступ к американской финансовой системе из-за своих связей с Россией, проявили серьезную заинтересованность в восстановлении экономического сотрудничества с Москвой.

Стив Уиткофф, специальный посланник президента Дональда Трампа, заявил, что США и Россия обсуждают "очень привлекательные коммерческие возможности" после того, как он встретился с Путиным на прошлой неделе в третий раз за этот год.

В прошлом году Европейский центральный банк приказал RBI и другим европейским банкам, которые все еще работают в России, ускорить усилия по сворачиванию своего бизнеса там, если они не смогут его продать.

СМИ сообщали, что зять Виктора Орбана интересуется покупкой российской "дочки" Raiffeisen.

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