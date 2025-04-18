У Словенії виправдали колишнього премʼєра у справі про корупцію

Суд першої інстанції словенського міста Целє у пʼятницю, 18 квітня, виправдав колишнього премʼєр-міністра Янеза Яншу, якого звинуватили у зловживанні службовим становищем і корупції.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

66-річному Янші інкримінували зловживання службовим становищем під час продажу нерухомості у 2005 році – під час його першого терміну на посаді прем'єр-міністра Словенії.

У справі також фігурували директори двох компаній, які брали участь в операціях з продажу земельної ділянки, що належала Янші, в обмін на нібито купівлю квартири для експремʼєра в Любляні.

Рішення суду в Целє, яким Яншу та двох інших фігурантів виправдали, ще може бути переглянуте.

"Незважаючи на те, що це був явний і очевидний фарс від самого початку, прокурор запросив два роки ув'язнення. Ця перемога сьогодні в лапках, наша боротьба ще не закінчена", – сказав політик кільком сотням своїх прихильників біля будівлі суду в Целє.

Янез Янша, який до цього тричі був главою уряду Словенії та очолює найбільшу опозиційну партію країни – Словенську демократичну партію, – назвав звинувачення спробою усунути його від участі в парламентських виборах у 2026 році.

У 2013 році Яншу вже засудили до двох років ув'язнення за хабарництво в угоді 2006 року з фінською оборонною групою Patria під час свого другого премʼєрського терміну.

На останніх парламентських виборах 2022 року Словенська демократична партія поступилась "Руху "Свобода" на чолі з Робертом Голобом, який нині очолює уряд країни.