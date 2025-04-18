В Словении оправдали бывшего премьера по делу о коррупции

Суд первой инстанции словенского города Целе в пятницу, 18 апреля, оправдал бывшего премьер-министра Янеза Яншу, которого обвинили в злоупотреблении служебным положением и коррупции.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

66-летнему Янше инкриминировали злоупотребление служебным положением при продаже недвижимости в 2005 году – во время его первого срока на посту премьер-министра Словении.

В деле также фигурировали директора двух компаний, которые участвовали в сделках по продаже земельного участка, принадлежавшего Янше, в обмен на якобы покупку квартиры для экс-премьера в Любляне.

Решение суда в Целе, которым Яншу и двух других фигурантов оправдали, еще может быть пересмотрено.

"Несмотря на то, что это был явный и очевидный фарс с самого начала, прокурор запросил два года заключения. Эта победа сегодня в кавычках, наша борьба еще не закончена", – сказал политик нескольким сотням своих сторонников у здания суда в Целе.

Янез Янша, который до этого трижды был главой правительства Словении и возглавляет крупнейшую оппозиционную партию страны – Словенскую демократическую партию, – назвал обвинения попыткой отстранить его от участия в парламентских выборах в 2026 году.

В 2013 году Яншу уже приговорили к двум годам заключения за взяточничество в сделке 2006 года с финской оборонной группой Patria во время своего второго премьерского срока.

На последних парламентских выборах 2022 года Словенская демократическая партия уступила "Движению "Свобода" во главе с Робертом Голобом, который сейчас возглавляет правительство страны.