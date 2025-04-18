У Німеччині зросла кількість атак проти працівників залізниці

Керівництво німецької залізниці Deutsche Bahn повідомило, що кількість нападів на працівників компанії зросла приблизно на 6% у 2024 році.

Про це заявив у п'ятницю генеральний директор Deutsche Bahn Ріхард Лутц, пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За його словами, торік було зафіксовано близько 3300 фізичних нападів, що приблизно на 6% більше, ніж у попередньому році.

"Будь-яка форма насильства щодо співробітників є абсолютно неприйнятною", – заявив він.

За словами Лутца, близько половини нападів було скоєно на працівників поїздів у регіональних службах. Серед інших, об'єктами нападів стали прибиральники, працівники служби обслуговування клієнтів та водії автобусів. "На жаль, ми є дзеркалом суспільного розвитку", – сказав Лутц.

Deutsche Bahn все частіше пропонує співробітникам, які постійно контактують з пасажирами, натільні камери.

"Ці пристрої добре зарекомендували себе для служб безпеки та персоналу поїздів", – сказав Лутц.

Співробітники також проходять тренінги з деескалації, а поїзди оснащуються аварійною сигналізацією для швидкого виклику допомоги.

Зростання кількості нападів припало на напружений рік для Deutsche Bahn, яка намагалася вчасно надавати послуги під час літнього чемпіонату Європи з футболу.

Нещодавно у Deutsche Bahn оцінили, що потребують 150 млрд євро для модернізації і розширення.

А торік компанія ще в середині року визнала, що не досягне встановленого цільового показника своєчасного прибуття потягів.