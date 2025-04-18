В Германии возросло число атак против работников железной дороги

Руководство немецкой железной дороги Deutsche Bahn сообщило, что количество нападений на работников компании выросло примерно на 6% в 2024 году.

Об этом заявил в пятницу генеральный директор Deutsche Bahn Рихард Лутц, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По его словам, в прошлом году было зафиксировано около 3300 физических нападений, что примерно на 6% больше, чем в предыдущем году.

"Любая форма насилия в отношении сотрудников является абсолютно неприемлемой", – заявил он.

По словам Лутца, около половины нападений было совершено на работников поездов в региональных службах. Среди прочих, объектами нападений стали уборщики, работники службы обслуживания клиентов и водители автобусов. "К сожалению, мы являемся зеркалом общественного развития", – сказал Лутц.

Deutsche Bahn все чаще предлагает сотрудникам, которые постоянно контактируют с пассажирами, нательные камеры.

"Эти устройства хорошо зарекомендовали себя для служб безопасности и персонала поездов", – сказал Лутц.

Сотрудники также проходят тренинги по деэскалации, а поезда оснащаются аварийной сигнализацией для быстрого вызова помощи.

Рост количества нападений пришелся на напряженный год для Deutsche Bahn, которая пыталась вовремя предоставлять услуги во время летнего чемпионата Европы по футболу.

Недавно в Deutsche Bahn оценили, что нуждаются в 150 млрд евро для модернизации и расширения.

А в прошлом году компания еще в середине года признала, что не достигнет установленного целевого показателя своевременного прибытия поездов.