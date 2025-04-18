Ryanair просить владу в Бельгії залучити армію через нестачу персоналу в аеропорту

Ірландський лоукостер Ryanair закликав уряд Валлонії – франкомовної бельгійської землі – вжити заходів для усунення нестачі персоналу служби безпеки в аеропорту Шарлеруа, другому найбільшому в країні.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на The Brussels Times.

Головний операційний директор Ryanair Ніл Макмехон стверджує, що повноцінно працюють лише близько половини з 11 смуг безпеки в аеропорту Шарлеруа, назвавши ситуацію "неприйнятною".

"Абсурдним є той факт, що керівництво аеропорту Шарлеруа ще з Різдва знало, що у них не вистачить персоналу для відкриття всіх смуг безпеки, але досі не вжило жодних заходів", – поскаржився Макмехон.

За його словами, лише за останні два тижні понад 2000 пасажирів аеропорту пропустили свої рейси і "постраждали від надмірних черг на контроль безпеки тривалістю від однієї до двох годин".

Представник Ryanair наголосив, що нестача персоналу особливо гостро відчувається перед Великоднем, коли багато людей традиційно планують подорожі.

Лоукостер закликав уряд Валлонії терміново вирішити проблему і запропонував два рішення: або аеропорт повинен призначити другого постачальника послуг з безпеки, щоб відкрити всі смуги, або він повинен розмістити підготовлений військовий персонал.

"Уже занадто пізно наймати більше персоналу, нам потрібне рішення сьогодні. Другий постачальник послуг безпеки або армія – єдині варіанти", – підкреслив Макмехон.

У розмові з The Brussels Times міністерка з питань аеропортів Валлонії Сесіль Невен заявила, що "взяла до відома" коментарі представника Ryanair, і протягом останніх тижнів "було вжито низку заходів для усунення виявлених недоліків".

Аеропорт Брюссель-Шарлеруа – другий найбільший аеропорт Бельгії, який щороку обслуговує понад 8 мільйонів пасажирів.

У жовтні 2024 року він був змушений на один день скасувати всі рейси через страйк працівників.