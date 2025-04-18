Ryanair просит власти в Бельгии привлечь армию из-за нехватки персонала в аэропорту

Ирландский лоукостер Ryanair призвал правительство Валлонии – франкоязычной бельгийской земли – принять меры для устранения нехватки персонала службы безопасности в аэропорту Шарлеруа, втором крупнейшем в стране.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Times.

Главный операционный директор Ryanair Нил Макмехон утверждает, что полноценно работают только около половины из 11 полос безопасности в аэропорту Шарлеруа, назвав ситуацию "неприемлемой".

"Абсурдным является тот факт, что руководство аэропорта Шарлеруа еще с Рождества знало, что у них не хватит персонала для открытия всех полос безопасности, но до сих пор не приняло никаких мер", – пожаловался Макмехон.

По его словам, только за последние две недели более 2000 пассажиров аэропорта пропустили свои рейсы и "пострадали от чрезмерных очередей на контроль безопасности продолжительностью от одного до двух часов".

Представитель Ryanair подчеркнул, что нехватка персонала особенно остро ощущается перед Пасхой, когда многие люди традиционно планируют путешествия.

Лоукостер призвал правительство Валлонии срочно решить проблему и предложил два решения: либо аэропорт должен назначить второго поставщика услуг по безопасности, чтобы открыть все полосы, либо он должен разместить подготовленный военный персонал.

"Уже слишком поздно нанимать больше персонала, нам нужно решение сегодня. Второй поставщик услуг безопасности или армия – единственные варианты", – подчеркнул Макмехон.

В разговоре с The Brussels Times министр по вопросам аэропортов Валлонии Сесиль Невен заявила, что "приняла к сведению" комментарии представителя Ryanair, и в течение последних недель "был принят ряд мер для устранения выявленных недостатков".

Аэропорт Брюссель-Шарлеруа – второй крупнейший аэропорт Бельгии, который ежегодно обслуживает более 8 миллионов пассажиров.

В октябре 2024 года он был вынужден на один день отменить все рейсы из-за забастовки работников.