В Эстонии установлен абсолютный температурный рекорд апреля
В пятницу в Эстонии был официально установлен новый абсолютный температурный рекорд апреля: в юго-восточной части страны воздух прогрелся почти до 28 градусов тепла.
Об этом информирует Postimees, пишет "Европейская правда".
Как сообщил Департамент по вопросам окружающей среды, в городе Валга в пятницу максимальная температура воздуха составляла 27,8 градуса по Цельсию.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в городе Кунда, где 24 апреля 2000 года температура воздуха достигла 27,6 градуса по Цельсию.
За всю историю измерений температура воздуха в Эстонии до 24 апреля ни разу не поднималась выше 27 градусов тепла – это произошло впервые.
Тем временем, швейцарский горнолыжный курорт Церматт в эти дни отрезало от мира – там выпало до метра снега.
А север Италии накрыла непогода, в более чем 100 муниципалитетах был объявлен наивысший уровень опасности из-за наводнений.