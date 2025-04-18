В Эстонии установлен абсолютный температурный рекорд апреля

В пятницу в Эстонии был официально установлен новый абсолютный температурный рекорд апреля: в юго-восточной части страны воздух прогрелся почти до 28 градусов тепла.

Об этом информирует Postimees, пишет "Европейская правда".

Как сообщил Департамент по вопросам окружающей среды, в городе Валга в пятницу максимальная температура воздуха составляла 27,8 градуса по Цельсию.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в городе Кунда, где 24 апреля 2000 года температура воздуха достигла 27,6 градуса по Цельсию.

За всю историю измерений температура воздуха в Эстонии до 24 апреля ни разу не поднималась выше 27 градусов тепла – это произошло впервые.

Тем временем, швейцарский горнолыжный курорт Церматт в эти дни отрезало от мира – там выпало до метра снега.

А север Италии накрыла непогода, в более чем 100 муниципалитетах был объявлен наивысший уровень опасности из-за наводнений.