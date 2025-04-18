Трамп про "мирні переговори" між Росією та Україною: ніхто мене не дурить

Президент США Дональд Трамп вважає, що і Україна, і Росія виявляють бажання "покласти край" повномасштабному російському вторгненню.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі 18 квітня.

За словами Трампа, "все моє життя було одними великими переговорами, і я знаю, коли нас дурять, а коли ні".

"І я повинен бачити ентузіазм хотіти покласти цьому (війні. – Ред.) край (з боку України і Росії. – Ред.). І я думаю, що бачу цей ентузіазм. Здається, я бачу його з обох сторін", – додав він.

Американський президент відкинув припущення, що Росія обманює його в межах цих "мирних зусиль".

"Ні, ніхто мене не дурить. Я намагаюся допомогти. Ви знаєте, це була війна Байдена… Це не війна Трампа. Це війна, якої не повинно було бути", – зазначив Трамп.

Раніше президент США підтвердив, що може полишити спроби укладення "мирної угоди" між Україною та Росією в разі відсутності прогресу, але не став називати конкретних умов, за яких це станеться.

Державний секретар США Марко Рубіо у телефонній розмові з генсеком НАТО Марком Рютте повідомив, що Сполучені Штати готові відійти від посередницьких зусиль у встановленні миру в Україні, якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру.