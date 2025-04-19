СМИ: главного помощника Хегсета увольняют на фоне скандала с утечкой данных

Руководитель аппарата главы Пентагона Пита Хегсета Джо Каспер в ближайшие дни покинет свою должность на фоне скандала с утечкой данных в ведомстве.

Об этом стало известно изданию Politico, сообщает "Европейская правда".

Издание напоминает, что ранее на этой неделе на фоне продолжения расследования утечек были отправлены в отпуск руководитель аппарата заместителя министра обороны США Колин Кэрролл, старший советник Хегсета Дэн Колдуэлл и заместитель руководитель аппарата Пентагона Дарин Селник.

По словам собеседников издания, в пятницу все трое были уволены.

В то же время ожидается, что Каспер будет переведен на новую должность.

В марте Каспер требовал провести расследование утечек информации из Пентагона, в которых фигурировали оперативные планы военных действий в отношении Панамского канала, второго авианосца, направляющегося к Красному морю, визита Илона Маска и паузы в сборе разведданных по Украине.

Но кое-кто в Пентагоне также начал замечать соперничество между Каспером и уволенными советниками.

"Джо не любил этих ребят. У них у всех разные стили. Они просто не ладили друг с другом. Это было столкновение личностей", – сказал один из собеседников.

Колдуэлл, Кэрролл, Селник и Каспер отказались от комментариев. Источники рассказывают, что Кэрролл и Селник планируют подать в суд за незаконное увольнение.

Пентагон не ответил на просьбу о комментарии.

Напомним, недавно администрацию Трампа всколыхнул скандал, когда советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и его команда создали целый ряд чатов в Signal для координации своей работы по таким вопросам, как Украина, Китай, Газа, политика на Ближнем Востоке, Африка и Европа.

После этого администрация Трампа жестко ограничила круг лиц, имеющих доступ к секретному ежедневному отчету, который готовит разведка для президента США.