В Кремле заявили о возможности визита представителя Путина в Вашингтон

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил возможность визита спецпредставителя Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон.

Об этом Песков заявил в среду, его слова приводит российское агентство "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев может на этой неделе посетить Вашингтон и обсудить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вопросы двусторонних отношений.

"Да, я подтверждаю. Такой визит возможен", – сказал на брифинге Песков.

"Мы продолжаем по разным каналам наше общение с американцами", – добавил он, но воздержался от конкретики.

Дмитриев с 2022 года находится под персональными американскими санкциями. По данным CNN, США временно отменили эти санкции, чтобы позволить Госдепартаменту выдать ему визу.

Дмитриев в феврале участвовал в переговорах российской и американской делегаций в Эр-Рияде по урегулированию войны в Украине.

Он также работал с Уиткоффом над освобождением американского учителя Марка Фогеля из России, что администрация Трампа приветствовала как жест доброй воли.

По данным агентства Reuters, высокопоставленные чиновники администрации Трампа в последние дни начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев.