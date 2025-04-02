Правительство Турции обвинило оппозицию в "экономическом саботаже" из-за призывов к бойкоту

Правительство Турции осудило призывы оппозиции к массовому коммерческому бойкоту после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который вызвал общенациональные протесты, назвав их в среду, 2 апреля, попыткой экономического "саботажа".

Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на слова министра торговли Турции Омера Болата, передает "Европейская правда".

Как известно, 31 марта лидер главной оппозиционной партии Турции на фоне массовых антиправительственных протестов из-за ареста мэра Стамбула призвал усилить бойкот товаров и услуг компаний, которые считаются близкими к президенту Реджепу Эрдогану, и поощрил людей выходить на еженедельные акции протеста.

В среду, 2 апреля, этот призыв расширился до прекращения всех покупок на один день, что заставило некоторые магазины закрыться в знак солидарности с теми, кто критикует арест.

Болат заявил, что призывы к бойкоту представляют угрозу экономической стабильности, и обвинил тех, кто их поддерживает, в стремлении подорвать правительство.

"Они являются попыткой саботировать экономику и включают элементы нечестной торговли и конкуренции. Мы рассматриваем это как тщетную попытку кругов, которые считают себя хозяевами этой страны", – сказал Болат.

Он обратился к населению Турции: "Если у вас есть какие-то планы относительно покупок на сегодня, завтра, послезавтра или в ближайшие дни, мы настоятельно рекомендуем вам сделать свои покупки и вести свой бизнес сегодня".

В Стамбуле и Анкаре фиксировали опустевшие рестораны, а несколько магазинов сообщили о значительном уменьшении количества клиентов, отметило агентство.

Во вторник, 1 апреля, прокуратура начала расследование против тех, кто пропагандирует призывы к бойкоту.

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал крупнейшие антиправительственные протесты в Турции за последние годы. Люди каждую ночь собирались возле стамбульской мэрии и часто вступали в столкновения с полицией.

В субботу, 29 марта, состоялся один из крупнейших митингов оппозиции, ее лидер призвал протестующих продолжить еженедельные акции.

Читайте также: Турция продолжает сопротивление: почему арест Имамоглу дал старт масштабным протестам.