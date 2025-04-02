За підтримки Європолу "накрили" велику педофільську онлайн-платформу

Європол заявив про успішне завершення міжнародної операції, за підсумками якої припинили діяльність однієї з найбільших у світі онлайн-платформ з педофільським контентом та ідентифікували понад тисячу причетних.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби, пише "Європейська правда".

У центрі операції була педофільська онлайн-платформа Kidflix, яку вважають однією з найбільших у світі. За період з квітня 2022 року до березня 2025 року там зареєструвалися 1,8 млн користувачів з усього світу. Діяльність припинилась 11 березня, коли німецькі й нідерландські правоохоронці вилучили її сервер з близько 72 тисячами відео.

Лідерську роль в операції відігравала Земельна кримінальна поліція Баварії і Баварське центральне управління з протидії кіберзлочинності, Європол забезпечував підтримку розслідування. Всього в операції брали участь правоохоронці 35 країн.

За підсумками розслідування ідентифікували 1400 причетних по всьому світу, 79 осіб вже затримані за звинуваченнями у поширенні дитячої порнографії. Дехто з цих осіб не лише поширював і переглядав контент, але й здійснював такі злочини щодо дітей.

Kidflix виникла у 2021 році та швидко здобула популярність серед зацікавлених у такому контенті, надаючи можливість завантажувати відео і влаштовувати стримінг відео. За доступ сплачували криптовалютами, дешевше або дорожче залежно від якості відео.

За час існування платформи туди завантажили понад 91 тисячу відео загальною тривалістю понад 6 тисяч годин.

Поки це наймасштабніша операція з викриття сексуальної експлуатації дітей в історії Європолу.

Нагадаємо, раніше Європол попередив про загрози онлайн-спільнот, що націлені на підлітків.

В Іспанії за підтримки Європолу ліквідували мережу наркоторгівлі та конфіскували 1 тонну кокаїну.