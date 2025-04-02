При поддержке Европола накрыли крупную педофильскую онлайн-платформу

Европол заявил об успешном завершении международной операции, по итогам которой прекратили деятельность одной из крупнейших в мире онлайн-платформ с педофильским контентом и идентифицировали более тысячи причастных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы, пишет "Европейская правда".

В центре операции была педофильская онлайн-платформа Kidflix, которую считают одной из крупнейших в мире. За период с апреля 2022 года до марта 2025 года там зарегистрировались 1,8 млн пользователей со всего мира. Деятельность прекратилась 11 марта, когда немецкие и нидерландские правоохранители изъяли ее сервер с около 72 тысячами видео.

Лидерскую роль в операции играла Земельная криминальная полиция Баварии и Баварское центральное управление по противодействию киберпреступности, Европол обеспечивал поддержку расследования. Всего в операции участвовали правоохранители 35 стран.

По итогам расследования идентифицировали 1400 причастных по всему миру, 79 человек уже задержаны по обвинению в распространении детской порнографии. Некоторые из этих лиц не только распространяли и просматривали контент, но и совершали такие преступления в отношении детей.

Kidflix возникла в 2021 году и быстро получила популярность среди заинтересованных в таком контенте, предоставляя возможность загружать видео и устраивать стриминг видео. За доступ платили криптовалютой, дешевле или дороже в зависимости от качества видео.

За время существования платформы туда загрузили более 91 тысячи видео общей продолжительностью более 6 тысяч часов.

Пока это самая масштабная операция по разоблачению сексуальной эксплуатации детей в истории Европола.

Напомним, ранее Европол предупредил об угрозах онлайн-сообществ, нацеленных на подростков.

В Испании при поддержке Европола ликвидировали сеть наркоторговли и конфисковали 1 тонну кокаина.