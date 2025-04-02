Генсек НАТО: проросійський Додік має підкоритися рішенню про його арешт

Президент Республіки Сербської, яка входить до складу Боснії і Герцеговини (БіГ), проросійський сепаратист Мілорад Додік, засуджений до тюремного ув’язнення і заборони обіймати посади на шість років, має визнати рішення суду щодо нього – і виконати його.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції у Брюсселі 2 квітня напередодні саміту міністрів закордонних справ Альянсу, передає кореспондент "Європейської правди".

Генсек НАТО підкреслив, що, Мілорад Додік має визнати судові рішення, прийняті у БіГ щодо нього, та відповідно відреагувати.

"Коли йдеться про Додіка, президента Республіки Сербської, і всі судові рішення, – і все, що там відбувається, – ми очікуємо, що він, по суті, відступить. Коли незалежна судова система приймає рішення, він повинен визнати це і поводитися відповідним чином", – сказав Рютте.

Він розповів, що коли відвідував БіГ три тижні тому (10-11 березня 2025), "з позиції НАТО дуже чітко дав зрозуміти, що ми не можемо допустити провалу безпеки в Боснії і Герцеговині".

"Президентство Боснії і Герцеговини, тристороннє президентство, має взяти на себе відповідальність за країну. Я знову пояснив їм це під час мого візиту три тижні тому. Я знаю, що деякі з них дещо роздратовані роллю Високого представника, пана Шмідта… Але врешті-решт, якщо вони візьмуть країну під свій контроль, вони дійсно керуватимуть країною", – додав Марк Рютте.

"Ми не хочемо там дестабілізації", – наголосив генсек Альянсу.

Як повідомлялося, суд Боснії і Герцеговини видав ордер на арешт президента Республіки Сербської Милорада Додіка за "напад на конституційний лад" країни.

Після цього Додік з’явився у Москві.

Докладніше – читайте в матеріалі Володимира Цибульника і Юрія Панченка: Додік, якого не шкода: чи дадуть головному сепаратисту Балкан притулок у Росії.