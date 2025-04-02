Генсек НАТО: пророссийский Додик должен подчиниться решению о его аресте

Президент Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины (БиГ), пророссийский сепаратист Милорад Додик, приговоренный в БиГ к тюремному заключению и запрету занимать должности на шесть лет, должен признать решение суда и выполнить его.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе 2 апреля накануне саммита министров иностранных дел Альянса, передает корреспондент "Европейской правды".

Генсек НАТО подчеркнул, что, когда речь идет о судебных решениях по Милораду Додика, тот должен признать их и соответственно отреагировать.

"Когда речь идет о Додика, президента Республики Сербской, и все судебные решения, и все, что там происходит, мы ожидаем, что он, по сути, отступит. Когда независимая судебная система принимает решение, он должен признать это и вести себя соответствующим образом", – заявил Рютте.

Он рассказал, что когда посещал БиГ три недели назад (10-11 марта 2025), "с позиции НАТО очень четко дал понять, что мы не можем допустить провала безопасности в Боснии и Герцеговине".

"Президентство Боснии и Герцеговины, трехстороннее президентство, должно взять на себя ответственность за страну. Я снова объяснил им это во время моего визита три недели назад. Я знаю, что некоторые из них несколько раздражены ролью Высокого представителя, господина Шмидта... Но в конце концов, если они возьмут страну под свой контроль, они действительно будут управлять страной", – добавил Марк Рютте.

"Мы не хотим там дестабилизации", – подчеркнул генсек Альянса.

Как сообщалось, суд Боснии и Герцеговины выдал ордер на арест президента Республики Сербской Милорада Додика за "нападение на конституционный строй" страны.

После этого Додик появился в Москве.

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