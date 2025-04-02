ЗМІ: Угорщина під час візиту Нетаньягу оголосить про відкриття посольства в Єрусалимі

Під час візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Угорщини вона оголосить про перенесення свого посольства в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо порталу JNS.

Давно заплановане рішення про відкриття угорського посольства в Єрусалимі відклалось через терористичні атаки на півдні Ізраїлю під проводом ХАМАС у жовтні 2023 року, ідеться в матеріалі.

Це зробить Угорщину першою країною-членом Європейського Союзу, яка відкриє посольство в Єрусалимі, проти чого Брюссель виступає за відсутності мирної угоди між Ізраїлем і палестинцями.

Угорські посадовці відмовились офіційно коментувати інформацію на запит JNS.

Угорщина, яка тісно співпрацює з президентом США Дональдом Трампом і Нетаньяху в питаннях зовнішньої політики, є одним із найсильніших союзників Ізраїлю в Європі.

Наразі посольства в Єрусалимі мають шість країн світу: США, Гватемала, Гондурас, Косово, Парагвай і Папуа-Нова Гвінея. Посольства решти держав розташовані в Тель-Авіві або його передмістях через політично непростий статус Єрусалима.

Раніше ЗМІ повідомили, що міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон на закритій зустрічі з послами оголосив минулого тижня, що Угорщина вийде з Міжнародного кримінального суду.

За інформацією JNS, Будапешт також може публічно оголосити про це під час візиту ізраїльського премʼєра.

Поїздка Нетаньяху до Угорщини є його першим візитом до Європи після того, як минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт і на арешт Йова Галанта, колишнього міністра оборони Ізраїлю, за звинуваченнями у воєнних злочинах у Газі.