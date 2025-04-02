СМИ: Венгрия во время визита Нетаньяху объявит об открытии посольства в Иерусалиме

Во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Венгрию она объявит о переносе своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно порталу JNS.

Давно запланированное решение об открытии венгерского посольства в Иерусалиме отложилось из-за террористических атак на юге Израиля под руководством ХАМАС в октябре 2023 года, говорится в материале.

Это сделает Венгрию первой страной-членом Европейского Союза, которая откроет посольство в Иерусалиме, против чего Брюссель выступает при отсутствии мирного соглашения между Израилем и палестинцами.

Венгерские чиновники отказались официально комментировать информацию на запрос JNS.

Венгрия, которая тесно сотрудничает с президентом США Дональдом Трампом и Нетаньяху в вопросах внешней политики, является одним из сильнейших союзников Израиля в Европе.

Сейчас посольства в Иерусалиме имеют шесть стран мира: США, Гватемала, Гондурас, Косово, Парагвай и Папуа-Новая Гвинея. Посольства остальных государств расположены в Тель-Авиве или его пригородах из-за политически непростого статуса Иерусалима.

Ранее СМИ сообщили, что министр юстиции Венгрии Бенце Тужон на закрытой встрече с послами объявил на прошлой неделе, что Венгрия выйдет из Международного уголовного суда.

По информации JNS, Будапешт также может публично объявить об этом во время визита израильского премьера.

Поездка Нетаньяху в Венгрию является его первым визитом в Европу после того, как в прошлом году Международный уголовный суд выдал ордер на его арест и на арест Йова Галанта, бывшего министра обороны Израиля, по обвинениям в военных преступлениях в Газе.