На Великдень Шольц закликав не забувати про мир

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав християн із Великоднем та закликав не забувати про мир.

Про це він написав у X, передає "Європейська правда".

У неділю, 20 квітня, Шольц привітав християн із Великоднем.

"І не забуваймо головне послання Великодня: ми прагнемо мирного світу. Саме тому ми стоїмо поруч із тими, хто не може жити в мирі", – заявив він.

Вдень 19 квітня правитель РФ Владімір Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня.

Зеленський зауважив, що одразу ж після того в Україні почалася повітряна тривога.

А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що Україна понад місяць тому за пропозицією Сполучених Штатів погодилася на безумовне 30-денне припинення вогню перед тим, як Путін вийшов із заявою про "великоднє перемир’я".

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