На Пасху Шольц призвал не забывать о мире
Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил христиан с Пасхой и призвал не забывать о мире.
Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".
В воскресенье, 20 апреля, Шольц поздравил христиан с Пасхой.
"И не забывайте главное послание Пасхи: мы стремимся к мирному миру. Именно поэтому мы стоим рядом с теми, кто не может жить в мире", – заявил он.
Днем 19 апреля правитель РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", что якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля.
Зеленский отметил, что сразу же после этого в Украине началась воздушная тревога.
А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что Украина более месяца назад по предложению Соединенных Штатов согласилась на безусловное 30-дневное прекращение огня перед тем, как Путин вышел с заявлением о "пасхальном перемирии".
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