Келлог прокомментировал слова Рубио о возможном выходе из переговоров

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что заявление госсекретаря США Марка Рубио о том, что американский президент Дональд Трамп теряет терпение и может выйти из переговорного процесса, звучат "жестоко", но они "и должны быть жестокими".

Об этом он сказал в эфире Fox News, передает "Европейская правда".

Журналист спросил Келлога, что он думает о заявлении Рубио о том, что Трамп теряет терпение в контексте переговоров Украины и России.

В ответ на это он сказал, что эти слова звучали довольно жестоко, но "они и должны быть жестокими".

"Потому что мы устали от того, что происходит. В мире очень много других проблем, в которые Соединенные Штаты должны быть вовлечены, и эта война длится очень долго. Но я думаю, что есть возможность [завершить ее]", – высказался Келлог.

Он предположил, что на следующей неделе в Лондоне могут быть "довольно неплохие результаты".

В этом же интервью он сказал, что на следующей неделе команда американского отправится в Лондон для переговоров по перемирию в Украине.

Ранее Рубио заявил, что Штаты готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если "в ближайшие дни" увидят, что прогресса в этом направлении нет.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может оставить попытки заключения "мирного соглашения" между Украиной и Россией в случае отсутствия прогресса, но не стал называть конкретных условий, при которых это произойдет.