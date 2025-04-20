Папа Римский после длительного лечения показался на публике в Пасху

Папа Римский Франциск в Пасху, 20 апреля, ненадолго появился перед верующими на балконе базилики Святого Петра, что произошло после его многонедельного лечения от пневмонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

88-летний понтифик по совету врачей не возглавил традиционную пасхальную мессу в Ватикане, но появился в конце мероприятия с посланием, известным как "Urbi et Orbi" ("Городу и миру"), которое зачитывал от его имени кардинал Анджело Комастри.

Фото: Reuters

В послании понтифик обратил внимание на ситуацию в секторе Газа, назвав ее "трагической и ужасной", и призвал палестинскую боевую группировку ХАМАС освободить заложников.

"Обращаюсь к воюющим сторонам: объявите о прекращении огня, освободите заложников и придите на помощь народу, который голодает и стремится к мирному будущему", – говорилось в обращении Франциска.

Он отдельно осудил распространение антисемитизма в мире и подчеркнул понимание страданий "всего израильского и палестинского народа".

Ранее в воскресенье Франциск также ненадолго встретился в Ватикане с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который находится с визитом в Италии

Папа Римский в начале года попал в больницу с пневмонией и провел там пять недель. После этого он несколько раз появлялся на публике, но был вынужден по советам врачей отказаться от участия в ряде мероприятий.

88-летний Франциск, который является понтификом с 2013 года, имеет немало хронических недугов и других проблем со здоровьем. Он не исключал, что добровольно уйдет с должности, если почувствует, что состояние здоровья уже не позволяет ему полноценно выполнять свои обязанности.