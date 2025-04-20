Чешский министр иностранных дел Ян Липавский призвал не принимать на веру заявление России о якобы "прекращении огня" в Украине.

Об этом он сказал в воскресном эфире телеканала CNN Prima NEWS, сообщает "Европейская правда".

Липавский раскритиковал несоблюдение Россией "пасхального перемирия", объявленного правителем Кремля Владимиром Путиным.

"Это все равно, что объявить голодовку между завтраком и обедом и продолжать тайно есть конфеты", – образно выразился глава чешской дипломатии.

"Мы видим, что обстрелы продолжаются. Украина сообщает, что произошел ряд обстрелов, поэтому объявленное таким образом перемирие – это скорее медийный трюк, чем реальность", – добавил он.

Также Липавский отметил, что Россия отказывается соглашаться на 30-дневное перемирие, на которое уже согласилась Украина.

"Путин никогда на это не соглашался и начал выдвигать другие условия. Мы должны смотреть на реальность, а не на слова", – сказал министр, отметив, что в случае, если бы Россия „не хотела" войны, „она бы ее не начала".

"Поэтому сейчас единственный шансп заключается в том, чтобы Украина смогла успешно защитить себя, чтобы Россия не смогла достичь своих целей военным путем", – считает дипломат.

В субботу Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля, но почти сразу его нарушил.

Ранее в Европейской комиссии прокомментировали российское "пасхальное перемирие" и заявили, что Москва могла бы немедленно прекратить войну, если бы захотела.

В Британии призвали Россию к полному прекращению огня в Украине, "а не только к однодневной паузе".