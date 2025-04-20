Сибіга: наступні дні покажуть, чи налаштована Росія на мир

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна досі очікує відповіді Росії на пропозицію про 30-денне загальне припинення вогню на тлі фіктивного "великоднього перемирʼя".

Про це він написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що напередодні та протягом 20 квітня Росія справді дещо знизила бойову активність, але і далі атакує українські позиції, на що Україна реагує дзеркально.

"Однак головне питання полягає в тому, що вчора Україна запропонувала продовжити режим припинення вогню після опівночі. Ми готові до 30-денного повного припинення вогню, якщо Росія відповість взаємністю", – наголосив він.

Глава МЗС зазначив, що Москва досі ніяк не прокоментувала цю пропозицію Києва.

"Дії Росії після опівночі, завтра і протягом тижня покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США і пропозиції про 30-денне повне припинення вогню. Вони покажуть, чи серйозно Росія налаштована на мир, чи вчорашні заяви Путіна були просто маніпуляціями", – підсумував Сибіга.

У суботу, нагадаємо, Владімір Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня, але майже одразу його порушив.

Тим часом Кремль вустами Дмитрія Пєскова встиг сказати, що продовження цього так званого "великоднього перемирʼя" Росія не планує.

Раніше у Європейській комісії прокоментували російське "великоднє перемир’я" та заявили, що Москва могла б негайно припинити війну, якби захотіла.