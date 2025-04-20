Сибига: следующие дни покажут, настроена ли Россия на мир

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина до сих пор ожидает ответа России на предложение о 30-дневном всеобщее прекращение огня на фоне фиктивного "пасхального перемирия".

Об этом он написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что накануне и в течение 20 апреля Россия действительно несколько снизила боевую активность, но продолжает атаковать украинские позиции, на что Украина реагирует зеркально.

"Однако главный вопрос заключается в том, что вчера Украина предложила продлить режим прекращения огня после полуночи. Мы готовы к 30-дневному полному прекращению огня, если Россия ответит взаимностью", – подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что Москва до сих пор никак не прокомментировала это предложение Киева.

"Действия России после полуночи, завтра и в течение недели покажут истинное отношение России к мирным усилиям США и предложению о 30-дневном полном прекращении огня. Они покажут, серьезно ли Россия настроена на мир, или вчерашние заявления Путина были просто манипуляциями", – подытожил Сибига.

В субботу, напомним, Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля, но почти сразу его нарушил.

Между тем Кремль устами Дмитрия Пескова успел сказать, что продолжение этого так называемого "пасхального перемирия" Россия не планирует.

Ранее в Европейской комиссии прокомментировали российское "пасхальное перемирие" и заявили, что Москва могла бы немедленно прекратить войну, если бы захотела.