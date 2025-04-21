Німецькі поліцейські закликають заборонити носіння зброї в громадському транспорті

Найбільша німецька профспілка поліцейських закликала запровадити в усій країні заборону на носіння зброї в громадському транспорті та пов'язаних із ним об'єктах, включно з усіма залізничними станціями.

Про це в коментарі агентству dpa сказав голова відділу федеральної поліції профспілки GdP Андреас Росскопф, повідомляє "Європейська правда".

Росскопф поскаржився на те, що наразі в 16 федеральних землях країни діють різні правила щодо зброї в громадському транспорті.

"Люди часто самі не знають, є на конкретній станції заборонена зона чи ні", – сказав він.

Уряд землі Берлін нещодавно підтримав заборону на вогнепальну зброю і ножі в усьому столичному приміському транспорті. У деяких землях діє повна заборона, а інші розглядають можливість вжиття аналогічних заходів.

Водночас федеральна земля Баварія зайняла протилежну позицію, закликавши залишити рішення за регіонами і місцевою владою.

GdP закликає міністрів внутрішніх справ усіх земель, які регулярно зустрічаються зі своїми федеральними колегами, узгодити спільну політику.

Влітку минулого року стало відомо, що німецький уряд хоче посилити закони, які регулюють носіння холодної зброї, у відповідь на збільшення кількості нападів з використанням ножів.

Зокрема, торік у травні ісламіст Сулейман А. поранив ножем п'ятьох учасників мітингу антиісламського руху "Pax Europa", а також поліцейського Рувена Л. на ринковій площі Мангейма. Пізніше 29-річний поліцейський помер від отриманих поранень.