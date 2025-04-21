Немецкие полицейские призывают запретить ношение оружия в общественном транспорте

Крупнейший немецкий профсоюз полицейских призвал ввести по всей стране запрет на ношение оружия в общественном транспорте и связанных с ним объектах, включая все железнодорожные станции.

Об этом в комментарии агентству dpa сказал глава отдела федеральной полиции профсоюза GdP Андреас Росскопф, сообщает "Европейская правда".

Росскопф пожаловался на то, что сейчас в 16 федеральных землях страны действуют разные правила относительно оружия в общественном транспорте.

"Люди часто сами не знают, есть ли на конкретной станции запретная зона или нет", – сказал он.

Правительство земли Берлин недавно поддержало запрет на огнестрельное оружие и ножи во всем столичном пригородном транспорте. В некоторых землях действует полный запрет, а другие рассматривают возможность принятия аналогичных мер.

В то же время федеральная земля Бавария заняла противоположную позицию, призвав оставить решение за регионами и местными властями.

GdP призывает министров внутренних дел всех земель, которые регулярно встречаются со своими федеральными коллегами, согласовать общую политику.

Летом прошлого года стало известно, что немецкое правительство хочет ужесточить законы, регулирующие ношение холодного оружия, в ответ на увеличение количества нападений с использованием ножей.

В частности, в мае прошлого года исламист Сулейман А. ранил ножом пятерых участников митинга антиисламского движения "Pax Europa", а также полицейского Рувена Л. на рыночной площади Мангейма. Позже 29-летний полицейский скончался от полученных ранений.