Лідери ЄС відреагували на смерть Папи Франциска: "Він надихав мільйони людей"

В ЄС відреагували на повідомлення про смерть Папи Римського Франциска, висловивши співчуття католикам по всьому світу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, топдипломатка ЄС Кая Каллас згадала свою зустріч з Папою у Римі.

"Я подякувала Папі Франциску за його сильне лідерство у захисті найбільш вразливих та відстоюванні людської гідності", – написала вона в Х.

Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Папа Франциск "надихав мільйони людей, далеко за межами Католицької Церкви, своїм смиренням і чистою любов'ю до тих, кому пощастило менше".

"Мої думки з усіма, хто відчуває цю глибоку втрату. Нехай вони знайдуть розраду в думці, що спадщина Папи Франциска продовжуватиме вести всіх нас до більш справедливого, мирного і милосердного світу", – зазначила фон дер Ляєн.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав померлого понтифіка "глибоко милосердним".

"Його хвилювали великі глобальні виклики нашого часу – міграція, зміна клімату, нерівність, мир, – а також щоденна боротьба всіх і кожного", – написав Кошта.

Він нагадав, що у своєму останньому посланні з нагоди Всесвітнього дня миру Франциск запропонував три кроки для того, щоб настали "міцні зміни": списання міжнародних боргів, скасування смертної кари і перерозподіл військових коштів на користь боротьби з голодом.

"Нехай його ідеї й далі ведуть нас до майбутнього, сповненого надій", – додав Кошта.

Папа Франциск помер вранці у понеділок, 21 квітня у своїй резиденції у Домі Святої Марти у Ватикані у віці 88 років.

Франциск був понтифіком з 2013 року та потерпав від багатьох хронічних недуг та інших проблем зі здоровʼям. Він не виключав, що добровільно піде з посади, якщо відчує, що стан здоров’я вже не дозволяє йому повноцінно виконувати свої обов’язки.

На початку 2025 року Франциск потрапив до лікарні з пневмонією та провів там пʼять тижнів. Після цього він кілька разів зʼявлявся на публіці, але був змушений за порадами лікарів відмовитись від участі в низці заходів.

На Великдень, 20 квітня, Папа Римський Франциск ненадовго зʼявився перед вірянами на балконі базиліки Святого Петра. 88-річний понтифік за порадою лікарів не очолив традиційну великодню месу у Ватикані, але з'явився наприкінці заходу з посланням, відомим як "Urbi et Orbi" ("Місту і світу"), яке зачитував від його імені кардинал Анджело Комастрі.