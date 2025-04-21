Лидеры ЕС отреагировали на смерть Папы Франциска: "Он вдохновлял миллионы людей"

В ЕС отреагировали на сообщение о смерти Папы Римского Франциска, выразив соболезнования католикам по всему миру.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, топ-дипломат ЕС Кая Каллас вспомнила свою встречу с Папой в Риме.

"Я поблагодарила Папу Франциска за его сильное лидерство в защите самых уязвимых и отстаивании человеческого достоинства", – написала она в Х.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Папа Франциск "вдохновлял миллионы людей, далеко за пределами Католической Церкви, своим смирением и чистой любовью к тем, кому повезло меньше".

"Мои мысли со всеми, кто испытывает эту глубокую потерю. Пусть они найдут утешение в мысли, что наследие Папы Франциска будет продолжать вести всех нас к более справедливому, мирному и милосердному миру", – отметила фон дер Ляйен.

Президент Европейского совета Антониу Кошта назвал умершего понтифика "глубоко милосердным".

"Его волновали большие глобальные вызовы нашего времени – миграция, изменение климата, неравенство, мир, – а также ежедневная борьба всех и каждого", – написал Кошта.

Он напомнил, что в своем последнем послании по случаю Всемирного дня мира Франциск предложил три шага для того, чтобы наступили "прочные изменения": списание международных долгов, отмена смертной казни и перераспределение военных средств в пользу борьбы с голодом.

"Пусть его идеи и дальше ведут нас к будущему, полному надежд", – добавил Кошта.

Папа Франциск умер утром в понедельник, 21 апреля, в своей резиденции в Доме Святой Марты в Ватикане в возрасте 88 лет.

Франциск был понтификом с 2013 года и страдал от многих хронических недугов и других проблем со здоровьем. Он не исключал, что добровольно уйдет с должности, если почувствует, что состояние здоровья уже не позволяет ему полноценно выполнять свои обязанности.

В начале 2025 года Франциск попал в больницу с пневмонией и провел там пять недель. После этого он несколько раз появлялся на публике, но был вынужден по советам врачей отказаться от участия в ряде мероприятий.

На Пасху, 20 апреля, Папа Римский Франциск ненадолго появился перед верующими на балконе базилики Святого Петра. 88-летний понтифик по совету врачей не возглавил традиционную пасхальную мессу в Ватикане, но появился в конце мероприятия с посланием, известным как "Urbi et Orbi" ("Городу и миру"), которое зачитывал от его имени кардинал Анджело Комастри.