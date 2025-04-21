У Римі посилили заходи безпеки через смерть Папи

В італійському Римі почали вживати перші посилені заходи безпеки у зв’язку із смертю Папи Римського Франциска.

Про це повідомляє ANSA, інформує "Європейська правда".

Після телефонної розмови між префектом і начальником поліції Риму було розроблено план, відповідно до якого контингенти співробітників правоохоронних органів направляються в район площі Святого Петра.

Префект Рима скликав екстрене засідання місцевого комітету з громадського порядку і безпеки на 11:30 за місцевим часом.

Папа Франциск помер вранці у понеділок, 21 квітня у своїй резиденції у Домі Святої Марти у Ватикані у віці 88 років.

На Великдень, 20 квітня, Папа Римський Франциск ненадовго зʼявився перед вірянами на балконі базиліки Святого Петра.

88-річний понтифік за порадою лікарів не очолив традиційну великодню месу у Ватикані, але з'явився наприкінці заходу з посланням, відомим як "Urbi et Orbi" ("Місту і світу"), яке зачитував від його імені кардинал Анджело Комастрі.