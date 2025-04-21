В Риме усилили меры безопасности из-за смерти Папы
В итальянском Риме начали принимать первые усиленные меры безопасности в связи со смертью Папы Римского Франциска.
Об этом сообщает ANSA, информирует "Европейская правда".
После телефонного разговора между префектом и начальником полиции Рима был разработан план, согласно которому контингенты сотрудников правоохранительных органов направляются в район площади Святого Петра.
Префект Рима созвал экстренное заседание местного комитета по общественному порядку и безопасности на 11:30 по местному времени.
Папа Франциск умер утром в понедельник, 21 апреля в своей резиденции в Доме Святой Марты в Ватикане в возрасте 88 лет.
На Пасху, 20 апреля, Папа Римский Франциск ненадолго появился перед верующими на балконе базилики Святого Петра.
88-летний понтифик по совету врачей не возглавил традиционную пасхальную мессу в Ватикане, но появился в конце мероприятия с посланием, известным как "Urbi et Orbi" ("Городу и миру"), которое зачитывал от его имени кардинал Анджело Комастри.