На Эйфелевой башне выключат подсветку из-за смерти Папы Римского

Из-за смерти Папы Римского вечером 21 апреля на Эйфелевой башне по решению городских властей Парижа не будут включать традиционную подсветку.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Мэр Парижа Анн Идальго объявила, что вечером 21 апреля на Эйфелевой башне не будут включать подсветку, чтобы почтить память понтифика.

"Также я предложу назвать его именем какое-то место в Париже", – отметила мэр.

После известия о смерти Папы Римского многие верующие в Париже сошлись к Собору Парижской Богоматери, там звонят в колокола. В соборе начинают службу, еще одна запланирована на вечер.

Ранее президент Эмманюэль Макрон, наряду с другими европейскими лидерами, выразил соболезнования верующим-католикам в связи со смертью Папы Римского.

О смерти 88-летнего Папы Римского Франциска, который еще накануне ненадолго появился перед верующими, стало известно утром 21 апреля.

Франциск был Папой Римским с 2013 года. Он страдал от многих хронических недугов и других проблем со здоровьем и не исключал, что добровольно уйдет с должности, если почувствует, что состояние здоровья уже не позволяет ему полноценно выполнять свои обязанности.

В начале 2025 года понтифик пять недель провел в больнице из-за пневмонии, после чего почти не участвовал в мероприятиях.

На Пасху, 20 апреля, Франциск по совету врачей не возглавил традиционную пасхальную мессу, но ненадолго появился перед верующими на балконе базилики Святого Петра с посланием, известным как "Urbi et Orbi" ("Городу и миру"), которое зачитывал от его имени кардинал Анджело Комастри.