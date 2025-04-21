Лідери держав ЄС відреагували на смерть Папи Франциска

Низка лідерів країн Європейського Союзу опублікували заяви співчуття у зв'язку зі смертю Папи Римського Франциска.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ця звістка глибоко засмучує нас – ми втратили чудову людину і великого пастиря. Я мала честь насолоджуватися його дружбою, порадами і повчанням, що ніколи не підводили мене… Він закликав йти шляхом не нищення, а творення, відновлення та захисту. Ми будемо йти у цьому напрямку", – відреагувала у своєму X прем’єрка Італії Джорджа Мелоні.

"Від Буенос-Айреса до Рима, Папа Франциск прагнув до того, щоб церква давала радість і надію найбіднішим. Щоб вона об’єднувала людей між собою та з природою… Наші з дружиною думки з усіма католиками і всім, хто у скорботі", – пише президент Франції Емманюель Макрон.

Президент Польщі Анджей Дуда назвав покійного Франциска "великим апостолом милосердя, у якому він бачив відповідь на виклики сучасного світу".

"Сьогодні ми із дружиною приєднуємося з молитвою до всіх вірян Католицької Церкви", – додав він.

"Помер Папа Франциск. Добра, тепла і чуйна людина. Нехай спочиває у спокої", – відреагував прем’єр Польщі Дональд Туск.

"Смерть Папи Франциска сповнює мене великою скорботою. Франциска запам’ятають його невтомною підтримкою найслабших, відстоюванням справедливості та примирення… Мої думки з вірянами у всьому світі", – написав очікуваний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Вранці 21 квітня у Ватикані повідомили про смерть 88-річного Папи Римського Франциска, який ще напередодні ненадовго з'являвся перед вірянами.

88-річний Франциск був понтифіком з 2013 року. Він потерпав від багатьох хронічних недуг та інших проблем зі здоровʼям і не виключав, що добровільно піде з посади, якщо відчує, що стан здоров’я вже не дозволяє йому повноцінно виконувати свої обов’язки.

На початку 2025 року Франциск потрапив до лікарні з пневмонією та провів там пʼять тижнів. Після цього він кілька разів зʼявлявся на публіці, але був змушений за порадами лікарів відмовитись від участі в низці заходів.

На Великдень, 20 квітня, понтифік за порадою лікарів не очолив традиційну великодню месу, але ненадовго зʼявився перед вірянами на балконі базиліки Святого Петра з посланням, відомим як "Urbi et Orbi" ("Місту і світу"), яке зачитував від його імені кардинал Анджело Комастрі.