В Германии взорвался электросамокат, пять человек получили ранения
В Германии взорвался аккумулятор электросамоката, в результате чего пострадали несколько человек.
Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".
Пасхальное воскресенье завершилось в больнице для пяти жителей частного дома в округе Фогтланд – в прихожей дома взорвался аккумулятор электросамоката.
Причина инцидента пока не установлена. По данным полиции, в результате последующего пожара дом получил серьезные повреждения и временно стал непригодным для проживания, сообщает полиция.
Пострадавшие были госпитализированы. Убытки оценили примерно в 60 тысяч евро, в частности, повреждены два электросамоката.
Как известно, во многих городах Европы продолжают нормировать использование электросамокатов, которые открыли новые возможности для передвижения по городам, но и стали проблемой из-за безответственной парковки и халатного отношения пользователей к безопасности.
В Литве сервисы аренды электросамокатов обязали обеспечивать водителей шлемами. Испанская Барселона решила штрафовать на 500 евро за езду электросамокатом по тротуарам. В Кишиневе полиция начала эвакуировать плохо запаркованные самокаты.
Радикально поступили в Париже, где по результатам городского референдума совсем запретили прокатные самокаты.