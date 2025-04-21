В Германии взорвался электросамокат, пять человек получили ранения

В Германии взорвался аккумулятор электросамоката, в результате чего пострадали несколько человек.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Пасхальное воскресенье завершилось в больнице для пяти жителей частного дома в округе Фогтланд – в прихожей дома взорвался аккумулятор электросамоката.

Причина инцидента пока не установлена. По данным полиции, в результате последующего пожара дом получил серьезные повреждения и временно стал непригодным для проживания, сообщает полиция.

Пострадавшие были госпитализированы. Убытки оценили примерно в 60 тысяч евро, в частности, повреждены два электросамоката.

Как известно, во многих городах Европы продолжают нормировать использование электросамокатов, которые открыли новые возможности для передвижения по городам, но и стали проблемой из-за безответственной парковки и халатного отношения пользователей к безопасности.

В Литве сервисы аренды электросамокатов обязали обеспечивать водителей шлемами. Испанская Барселона решила штрафовать на 500 евро за езду электросамокатом по тротуарам. В Кишиневе полиция начала эвакуировать плохо запаркованные самокаты.

Радикально поступили в Париже, где по результатам городского референдума совсем запретили прокатные самокаты.