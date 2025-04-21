Макрон оголосив план відбудови французького архіпелагу на понад 3 млрд євро

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок під час візиту до французької заморської території, архіпелагу Майотти, оголосив про тримільярдний план відновлення після циклону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

План відбудови Майотти передбачає виділення понад 3 мільярдів євро протягом шести років, оголосив Макрон.

Він прибув до Майотти у понеділок, через чотири місяці після руйнівного проходження циклону "Чідо".

Згідно з повідомленням Єлисейського палацу, пакет фінансування в розмірі 3,2 млрд євро розрахований на період з 2025 по 2031 рік.

Він буде регулярно переглядатися та включатиме національні фонди, а також європейські фонди і міжнародних донорів.

Тропічний циклон "Чідо" накрив Майотту 14 грудня, завдавши значних руйнувань.

20 грудня інформували, що Макрона під час візиту на французький архіпелаг Майотта зустріли закликами піти у відставку, а його суперечка з місцевою мешканкою викликала звинувачення в неоколоніалізмі.

У Франції оголошували день жалоби за жертвами циклону на Майотті.